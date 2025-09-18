Губернатор Воробьев навестил многодетную приемную семью из Серпухова, воспитывающую особенных детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил многодетную приемную семью, воспитывающую особенных детей. На попечении Светланы Быковой и Сергея Кочетова находятся восемь несовершеннолетних ребят с особенностями здоровья. Они живут в семейном городке в деревне Райсеменовское городского округа Серпухов.

«Семейный городок был создан 11 лет назад. Мы со Светланой Юрьевной (Сотсковой, гендиректором благотворительного фонда помощи семьям «Моя большая семья». – Прим. ред.) закладывали камень в его основание. Сегодня мы приехали, чтобы навестить вас, обнять, узнать, как вы живете, может быть, нужна какая-то наша помощь. Хочется поблагодарить приемных родителей, потому что это очень добрые люди с большим сердцем, которые посвятили свою жизнь воспитанию детей. <...> Отдельно хочется поблагодарить тех, кто создал фонды: и один («Моя большая семья»), и второй («Абсолют-Помощь»). Это два добрых человека, которые сделали очень важное дело для всех, кто здесь живет», — сказал губернатор.

В семье воспитывают 16-летних Дениса, Оксану и Алексея, 12-летних Егора, Марину и Викторию, 11-летнего Максима и семилетний Владимира. Все они учатся в инклюзивной школе «Абсолют», которая находится на территории семейного городка. Помимо этого, дополнительно они занимаются спортом, цирковым искусством и не только.

1/3 2/3 3/3

«Для нас созданы все условия, везде нам помогают. Мы в нашем семейном городке очень счастливы. У всех деток есть увлечения», – поделилась Быкова.

В семейном городке живут 12 многодетных семей, где воспитываются 88 приемных детей с особенностями здоровья (36 из них – с инвалидностью). Там расположены 17 домов с мебелью и бытовой техникой, а также детский сад, школа, образовательный центр «Абсолют», служба сопровождения приемных семей и отделение благотворительного фонда «Моя большая семья».

Московская область является лидером в России по устройству детей в приемные семьи, 99% из 20 тыс. детей-сирот воспитываются приемными родителями. Остальные дети временно находятся в семейных центрах. В регионе также работают 48 школ приемных родителей, где они проходят подготовительные курсы. Узнать о них подробнее можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.