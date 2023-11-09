С начала СВО Евросоюз выдал Украине всего 126 уклонистов

С февраля 2022 года страны Евросоюза выдали Украине всего лишь 126 военнообязанных граждан. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные погранслужбы.

Все эти украинцы незаконно пересекли границу, поэтому была возможность вернуть их обратно по ускоренной процедуре.

Лидером по числу возвращенных на Украину уклонистов является Польша – 88 человек. Еще 20 человек выданы венгерскими властями, 16 – румынскими, двух нелегалов выдала Словакия.

Также 35 украинцев вернули домой молдавские пограничники.

С февраля прошлого года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. Военнообязанным гражданам запрещено покидать страну.

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