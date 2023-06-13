С начала СВО предотвращено более 20 терактов и диверсий на объектах транспорта России

Национальный антитеррористический комитет (так называемый НАК) поделился данными, из которых стало ясно, что с самого начала проведения спецоперации удалось пресечь порядка 28-ми попыток осуществления террористических актов и диверсий на территории Российской Федерации. Об этом пишет сайт aif.ru

Александром Бортниковым, директором ФСБ Российской Федерации, было проведено заседание, в ходе чего удалось обсудить вопросы, касающиеся обеспечения защищенности объектов транспорта в период поведения СВО. Федеральные министерства и ведомства, а точнее – их руководители, принимали участие в обсуждении.

Незадолго до этого житель Крыма был осужден на 10 лет заключения в колонии. Это наказание получено им за подготовку подрыва железной дороги. Сотрудники УФСБ задержали мужчину, после чего выяснилось, что он изготовил несколько взрывных устройств.