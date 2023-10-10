«С ней все в порядке»: Пропавшую в Магадане семилетнюю девочку нашли у подруги

Пропавшая в Магадане семилетняя Диана Личковская была найдена живой и невредимой у своей подруги, о чем пишет агентство «РИА Новости» .

Несколько часов маленькую девочку искали сотрудники полиции и волонтеры. Ранее сообщалось о том, что ребенок вышел из школы. Но дома она не появлялась около семи часов. Однако, сейчас ее уже нашли живой и невредимой у своей подруги.

Об этом рассказала агентству Юлия Домрина. Собеседница занимает должность руководителя региональной общественной организации под названием «Отряд поиск пропавших детей – Магадан».

До этого мы уже сообщали о том, что пропавшую фигуристу Алину Горбачеву также удалось найти. Новости о пропаже шестнадцатилетней девушки появились в СМИ еще в конце августа.