«С ним стоял мужчина»: женщина увидела страшный сон с погибшим на СВО сыном

Татьяна Румянцева пережила страшное. Она проводила своего сына Игоря на фронт в первые дни спецоперации, а спустя месяц боец пропал без вести. Женщина искала его четыре месяца и молилась, а сын дал ей знак во сне.

Как признается Румянцева, она каждый день просила: «Господи, помоги мне что-то узнать». И однажды в апреле, в чистый четверг, ей приснился сон, как сын постучался в дверь и зашел.

«Позади него стоял коренастый мужчина. Я не заплакала, а только в голову его поцеловала и спросила Игоря: «Ты надолго?». Он мне ответил: «До первого». Я ему говорю: «Ну как же так: сегодня 26-е, а до первого совсем чуть-чуть осталось!». И что вы думаете? 26-е число — дата смерти, а первого числа его тело привезли домой», — удивляется Татьяна совпадениям.

На днях Румянцевой приснился другой сон с погибшим сыном. В нем Игорь выглядел довольно страшно: заросший бородой, весь в ранениях и крови.

«Я говорю: «Сын, что такое случилось?». Он сказал: «Снаряд прилетел — я же на фронте». И все, больше не снится. Хотя прошу каждый день», — делится грустью женщина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Игорь не оставил матери внуков. Мать и сестра бережно хранят его вещи. У них появились свои печальные ритуалы.

«Я как повесила его старую куртку, шапку, бушлат, так и не могу даже убрать. Его берцы до сих пор стоят и ждут хозяина. Сестра Лиза развесила в спальне его фотографии, и запретить ей это тоже невозможно. И каждый день мы ездим к Игорю на кладбище, еще ни разу не пропустили», — признается Румянцева.

Ранее мы писали, как мать несколько месяцев не знала, что ее сына замучили и убили украинцы.