С пяти лет и плюс 10% каждый год: психолог МГППУ раскрыла формулу идеальных карманных денег

Детский психолог, кандидат наук и доцент МГППУ Елена Семенова рекомендовала начинать выдавать карманные деньги с пяти лет и ежегодно увеличивать сумму на 10%. В беседе с Агентством городских новостей « Москва » она объяснила, что такой подход учит ребенка ценить чужой труд и закладывает основы финансового планирования.

По словам специалиста, многие родители опасаются давать детям наличные, однако именно физическое наблюдение за процессом траты становится лучшим инструментом обучения. Ключевое значение имеет регулярность: фиксированную сумму необходимо выдавать строго в один и тот же день, например каждое воскресенье. При этом ребенку важно сразу объяснить, что это не зарплата, поскольку заработную плату получают именно за труд.

Психолог подчеркнула, что деньги категорически нельзя превращать в инструмент манипуляции. Штрафовать ребенка рублем или платить за хорошие оценки и повседневные домашние обязанности недопустимо. Оплата бытовых дел снижает внутреннюю мотивацию и превращает семейные отношения в коммерческие. За школьные успехи лучше поощрять эмоционально — совместным походом в кино или цирк. При этом допустимо договориться об оплате действительно дополнительных задач, таких как генеральная уборка или помощь на даче, чтобы наглядно продемонстрировать связь между трудом и заработком.

Семенова предостерегла родителей от излишнего контроля за тратами и от желания «спасать» ребенка при финансовых промахах. Карманные деньги — это тренировочная площадка, поэтому ребенок сам решает, куда их направить, даже если в первые полгода покупки покажутся взрослым ерундой. Родительская задача сводится к контролю за безопасностью, а не к нотациям и лишним расспросам. Если ребенок потратил все в первый день или забыл кошелек дома, никаких займов и спасательных операций быть не должно. Именно через такие ситуации формируется привычка планировать бюджет и предотвращается склонность к кредитам в будущем.

Психолог также посоветовала учить детей структурировать полученные средства: 50–70% оставлять на текущие расходы, 20–25% откладывать на крупную цель, а 10–25% направлять на накопления, подарки близким или благотворительность. Для борьбы с импульсивными покупками эффективно работает правило «подождать три дня», а раз в неделю стоит проводить мягкие беседы — анализировать траты без осуждения. Семенова назвала карманные деньги самым эффективным тренажером взрослой жизни, где обучение идет не по учебникам, а на собственных ошибках.