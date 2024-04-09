С поезда Москва — Новый Уренгой сняли пассажирку с нароктиками в носке

Пассажирка из Екатеринбурга пыталась провезти наркотики в носке, но была задержана транспортной полицией Ноябрьска. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на данные УТ МВД России по УрФО.

Пассажирку поймали на поезде Москва — Новый Уренгой. 36-летняя уралка ехала в Пурпе к сожителю, прихватив с собой запасы каннабиса. Женщина спрятала запрещенную траву в носок в надежде, что ее не поймают.

Однако в ходе оперативных мероприятий транспортная полиция Ноябрьска вычислила гражданку с недопустимым грузом. Всего у пассажирки изъяли 8,13 грамма каннабиса.

Сама задержанная заявила, что наркотики растительного происхождения употребляет с подросткового возраста. Каннабис она набрала недалеко от столицы Урала перед отправлением.

При этом в 2011 году гражданку уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Теперь она вновь стала фигуранткой дела по 228 УК РФ. Ей выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении в рамках меры пресечения.

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