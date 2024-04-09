Готовится к слушанию дело женщины, которая совершала обряды над ребенком

В суд передано уголовное дело, ранее возбужденное в отношении женщины, обвиняемой в совершении обрядов над своим ребенком в одном из отелей Сочи. Об этом сообщает на своей официальной странице СУ СК России по Краснодарскому краю.

Согласно тексту приведенного ведомством сообщения, следователи собрали необходимую доказательственную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было отправлено в суд. Согласно материалам, преступления совершались в 2023 году. 32-летняя женщина вместе с двухлетним ребенком поселилась в апартаментах на улице Кубанской, где с конца октября по 1 ноября проводила в отношении несовершеннолетнего обряды чистки и экзорцизма.

Есть и жуткие подробности. По информации СК, фигурантка связывала ребенка, не давала двигаться и лила на голову потерпевшего горячий воск. Интересно, что эксперты признали исследуемую вменяемой. В настоящее время мальчик находится с папой. Женщину будут судить за истязание малолетнего, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее мы писали о том, что в Свердловской области над первоклассником на протяжении нескольких месяцев издевался одноклассник. В последний раз маленький экзекутор избил потерпевшего до крови.