С прицелом на майские праздники: в Дубне занялись очисткой улиц и площадей

В Дубне стартовал месячник чистоты и благоустройства. На улицы города вышла подметально-уборочная техника — всего задействовано 35 единиц. В первую очередь коммунальные службы занимаются сбором смета с городских дорог, его вывозят без промедлений.

Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что до 1 мая сформирован четкий ежедневный план работ. В него входит уборка общественных пространств, ямочный ремонт, сбор мусора, кронирование деревьев. Параллельно отрабатываются все обращения жителей. Задействована как техника, так и бригады ручного труда, чтобы закрывать задачи комплексно. Ритм, по словам Тихомирова, задан рабочий, без скидок на погоду и выходные.

В ближайшее время к работам присоединятся сотрудники городских предприятий — они выйдут на субботники, чтобы помочь убрать мусор после зимы. Навести порядок в парках и на улицах Дубны планируется до майских праздников.