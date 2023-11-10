С профессиональным праздником сотрудников ОВД поздравил глава Химкинского округа

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил работников и ветеранов ОВД с профессиональным праздником, а также выразил признательность за обеспечение правопорядка в городе.

«В системе ОВД трудятся решительные люди с твердым характером. День и ночь они стойко несут свою службу, борясь с преступностью и обеспечивая спокойствие и порядок на улицах города. На своем посту они ежедневно оказывают помощь нашим гражданам», — отметил Дмитрий Волошин.

Ежегодно в этот день для сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Химок проходят торжественные мероприятия, на которых награждают лучших в своем деле.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Желаю вам успехов, крепкого здоровья, сил и энергии для выполнения служебных обязанностей. Ваша нелегкая и ответственная работа заслуживает особого уважения и благодарности. С праздником!», — добавил глава округа.

Отметим, что праздник берет свое начало с 1715 года, когда Пётр I создал службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией». Сам День ОВД стали отмечать уже с 1962 года, после вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР.