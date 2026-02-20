Утром 20 февраля неизвестный самолет, вылетевший с военной базы США, вошел в воздушное пространство России над Мурманской областью. Инцидент зафиксировал сервис отслеживания авиаперелетов FlightRadar, на котором борт отображался без номера и принадлежности.

По данным открытых источников, воздушное судно вылетело несколько часов назад с авиабазы Военно-воздушных сил США Эндрюс, расположенной в пригороде Вашингтона. Маршрут лайнера пролегал через воздушное пространство Гренландии, Норвегии и Финляндии, после чего он пересек границу и оказался в небе над Кольским полуостровом.

Информация о типе самолета, его принадлежности к роду войск, а также данные о пассажирах и экипаже официально не раскрываются. После входа в российское воздушное пространство борт перестал отображаться на публичных радарах.