С радаров — в Россию: самолет-невидимка из Вашингтона пролетел через четыре страны и исчез над Кольским полуостровом
FlightRadar: самолет с базы ВВС США вошел в небо над Мурманской областью
Утром 20 февраля неизвестный самолет, вылетевший с военной базы США, вошел в воздушное пространство России над Мурманской областью. Инцидент зафиксировал сервис отслеживания авиаперелетов FlightRadar, на котором борт отображался без номера и принадлежности.
По данным открытых источников, воздушное судно вылетело несколько часов назад с авиабазы Военно-воздушных сил США Эндрюс, расположенной в пригороде Вашингтона. Маршрут лайнера пролегал через воздушное пространство Гренландии, Норвегии и Финляндии, после чего он пересек границу и оказался в небе над Кольским полуостровом.
Информация о типе самолета, его принадлежности к роду войск, а также данные о пассажирах и экипаже официально не раскрываются. После входа в российское воздушное пространство борт перестал отображаться на публичных радарах.