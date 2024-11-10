С сайта Верховной рады таинственным образом исчез законопроект о военном положении

Законопроект о том, что Украина находится в состоянии войны, внесенный шестым президентом страны Владимиром Зеленским в феврале 2022 года, внезапно пропал с официальной страницы Верховной рады. На это в своем аккаунте в соцсетях обратил внимание нардеп Александр Дубинский.

Напомним, с 24 февраля 2022 года на всей территории Украины действует режим военного положения. Указ о всеобщей мобилизации мирного населения страны был подписан президентом Владимиром Зеленским на следующий день после начала Россией СВО.

«Дал поручение направить ему (спикеру Рады Руслану Стефанчуку — прим. ред.) простой запрос. Куда исчез с сайта Рады законопроект от 24 февраля 2022 об объявлении в Украине состояния войны, внесенный… Зеленским 24 февраля 2022 года», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 7 февраля 2025 года.