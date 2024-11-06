Зеленский продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине до 7 февраля 2025 года

Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 7 февраля 2025 года. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о продлении военного положения и мобилизации в стране до 7 февраля 2025 года. Подобные меры создают некоторые сложности для организации парламентских и президентских выборов.

Также были приняты законы, касающиеся усовершенствования функций Национального банка, защиты прав национальных меньшинств, ограничений на использование пальмового масла и перераспределения функций между различными органами исполнительной власти.

Тем временем остается неподписанным закон об увеличении налогов.

Ранее уставший Зеленский в вечернем стриме рассказал о первых боях ВСУ с бойцами КНДР под Курском.