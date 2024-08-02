С самого утра по всей Украине объявлена воздушная тревога

Утром в пятницу, 2 августа, на Украине объявили воздушную тревогу. Сигнал впервые прозвучал в Харьковской области в 6:48 утра (по МСК). Через некоторое время, в 10:17, она была объявлена в Сумской, а после Полтавской и Днепропетровской областях. А спустя полчаса тревога распространилась по всей территории страны. Продолжительного одного из недавних сигналов на Украине составила более восьми часов. Он прозвучал в ночь с 30 на 31 июля 2024 года.

По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, сказанным ранее, российская армия не наносит удары по социальным объектам и жилым домам. Его заявление приводит РИА Новости.

Также сообщалось о том, что Украина приостанавливает выплаты по внешнему долгу до октября 2024 года. Это фактически означает банкротство страны.