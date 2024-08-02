Данной информацией поделился немецкий бизнесмен на своей странице в социальной сети X. Так, по словам Кима Доткома, Зеленский подписал соответствующий закон.

Согласно документу, Украина объявила о приостановке выплат по внешнему государственному долгу до октября 2024 года. Это фактически означает банкротство страны.

По плану, к 1 сентября Украина должна погасить 1,4 миллиарда долларов. Однако в связи с истощением вариантов финансирования Киев изучает возможности реструктуризации госдолга, о чем пишет «Вечерняя Москва». Такое развитие событий свидетельствует о глубоком экономическом кризисе, который переживает Украина.

Ранее в СФ предложили разработать требования к рекламе «списания долгов». Данная мера поможет защитить людей от новых и более изощренных способов мошенничества.