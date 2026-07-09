С шести до восьми с половиной лет: суд усилил приговор за групповое изнасилование у Лазурной бухты
Суд ужесточил приговор иностранцев за групповое изнасилование во Владивостоке
Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание четырем иностранцам, осужденным за групповое изнасилование 22-летней девушки во Владивостоке. Как сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале, срок каждому из фигурантов увеличили с шести до восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Преступление было совершено в районе пляжа бухты Лазурная. Приговор вступил в законную силу, максимальное наказание по статье об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору составляет десять лет лишения свободы.