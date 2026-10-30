Отказ от активной мимики способствует замедлению образования новых морщин. Об этом « Абзацу » рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, частая улыбка может вызвать появление носогубных складок и морщин вокруг глаз.

С точки зрения эстетической медицины улыбаться не полезно, поскольку будут закладываться новые морщины, а с точки зрения косметологии идеальным специалист назвала полное отсутствие мимики.

При этом Егорова подчеркнула, что полностью отказываться от улыбки не следует: мимика помогает выражать эмоции, а для профилактики морщин можно использовать специальные средства ухода за кожей и обращаться к косметологу. В частности, она упомянула инъекции ботулотоксина и биоревитализацию. Врач посоветовала улыбаться и периодически приходить к косметологу, профилактировать мимику ботулотоксином и биоревитализантами, а дома использовать специальные уходы и кремы. Таким образом, по словам Егоровой, речь идет не об отказе от эмоций, а о балансе между естественной мимикой и профессиональным уходом.