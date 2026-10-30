«С точки зрения косметологии идеально — отсутствие мимики»: врач объяснила, чем опасна улыбка

Косметолог Егорова: активная улыбка может ускорить старение кожи

Общество

Отказ от активной мимики способствует замедлению образования новых морщин. Об этом «Абзацу» рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, частая улыбка может вызвать появление носогубных складок и морщин вокруг глаз.

С точки зрения эстетической медицины улыбаться не полезно, поскольку будут закладываться новые морщины, а с точки зрения косметологии идеальным специалист назвала полное отсутствие мимики.

При этом Егорова подчеркнула, что полностью отказываться от улыбки не следует: мимика помогает выражать эмоции, а для профилактики морщин можно использовать специальные средства ухода за кожей и обращаться к косметологу. В частности, она упомянула инъекции ботулотоксина и биоревитализацию. Врач посоветовала улыбаться и периодически приходить к косметологу, профилактировать мимику ботулотоксином и биоревитализантами, а дома использовать специальные уходы и кремы. Таким образом, по словам Егоровой, речь идет не об отказе от эмоций, а о балансе между естественной мимикой и профессиональным уходом.

Читайте также

«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию

«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию

Российский регион предложил сделать свой уголь топливом для ИИ

Российский регион предложил сделать свой уголь топливом для ИИ

В центре Москвы возможны ограничения мобильного интернета

Более 30 территорий включили в инфраструктуру трех округов Москвы с начала года

Более 30 территорий включили в инфраструктуру трех округов Москвы с начала года

Жесткие санкции: за езду без прав в России существенно увеличат штрафы

Трехрядный салон за 1,8 млн: почему Toyota Sienta выбирают вместо кроссовера

Оливье больше не «поплывет»: подмосковный шеф раскрыл секрет идеальной новогодней классики

Оливье больше не «поплывет»: подмосковный шеф раскрыл секрет идеальной новогодней классики

ТАСС: перекрыть движение по Южному мосту на левый берег решили в КГВА

Подмосковье сохранило место в пятерке самых технологичных регионов России

Подмосковье сохранило место в пятерке самых технологичных регионов России

Годовой простой: власти запустили движение транспорта после сорванных торгов в Ростове

Красиво на витрине, бесполезно дома: черный список покупок, убивающий семейный бюджет

Красиво на витрине, бесполезно дома: черный список покупок, убивающий семейный бюджет

Изумрудные холмы, обход с замглавы: в Красногорске оперативно реагируют на просьбы жителей

Изумрудные холмы, обход с замглавы: в Красногорске оперативно реагируют на просьбы жителей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное