С участка леса у Пирожной горы в Красноармейске вывезли около 30 кубометров мусора

Общество
пресс-служба администрации г.о Пушкино

Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]

Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» Красноармейска по просьбе местных жителей провели уборку участка леса у Пирожной горы. Коммунальщики вывезли с территории порядка 30 кубических метров мусора. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Фотографии „до“ поражают. Люди позволяли себе систематически сбрасывать мусор в лесной массив, тем самым нанося колоссальный вред окружающей среде. Считаю, что такое поведение неприемлемо», — добавил Красноцветов.

Глава округа обратил внимание жителей на экологическую культуру и призвал поддерживать чистоту.

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