С участка леса у Пирожной горы в Красноармейске вывезли около 30 кубометров мусора

Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» Красноармейска по просьбе местных жителей провели уборку участка леса у Пирожной горы. Коммунальщики вывезли с территории порядка 30 кубических метров мусора. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.