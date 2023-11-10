С участка леса у Пирожной горы в Красноармейске вывезли около 30 кубометров мусора
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» Красноармейска по просьбе местных жителей провели уборку участка леса у Пирожной горы. Коммунальщики вывезли с территории порядка 30 кубических метров мусора. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
«Фотографии „до“ поражают. Люди позволяли себе систематически сбрасывать мусор в лесной массив, тем самым нанося колоссальный вред окружающей среде. Считаю, что такое поведение неприемлемо», — добавил Красноцветов.
Глава округа обратил внимание жителей на экологическую культуру и призвал поддерживать чистоту.