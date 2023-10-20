С улиц Пуровского района ЯНАО вывозят самовольные постройки

Там ведомство рассказало о том, что с территории города Тарко-Сале удалось вывезти более 120 самовольных, незаконно установленных строений. В их число вошли сараи, ограждения и т.д. Однако, на этом работа еще не заканчивается. Впереди предстоит демонтировать еще 65 объектов до конца текущего года.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», объявления с требованием убрать эти постройки самостоятельно были размещены заранее как на самих объектах, так и в СМИ. Но установленный срок для этого вышел, и некоторые самовольные постройки были отправлены на специальную стоянку.

Владельцы вправе обратиться с просьбой об их возвращении, но для этого потребуется заплатить за перевозку и хранение вывезенного объекта. Через полгода они будут подлежать уничтожению.