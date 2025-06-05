С вероятностью 90% 2025 год войдет в тройку самых жарких в мире, заявил синоптик Вильфанд

Есть вероятность, что 2025 год займет одно из первых трех мест в рейтинге самых жарких лет в истории планеты. Об этом в интервью ТАСС поведал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

По его мнению, есть 90%-ная вероятность того, что 2025 год войдет в пятерку самых жарких лет. И вряд ли ситуация изменится в сторону похолодания.

«С вероятностью 90% он будет в тройке самых высоких зафиксированных значений. Но вероятность того, что он будет самым теплым, совсем маленькая — меньше 1%», — сказал Вильфанд.

В развитие темы Вильфанд сообщил, что в настоящее время явление Эль-Ниньо не способствует повышению глобальной температуры, поскольку находится в нейтральной фазе. По его словам, такая ситуация сохранится как минимум до осени. Он также отметил, что прогноз глобальных температурных показателей никак не связан с основной моделью атмосферной циркуляции Ля-Нинья и Эль-Ниньо.

«Будет другая система. Я специально подчеркнул, что теплая вода в Тихом океане уже давно, почти 18 месяцев она находится на первом-втором месте», — отметил собеседник агентства.

Ранее Вильфанд опроверг слухи о рекордно жарком лете в России.