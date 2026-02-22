С весны по-новому: в России меняются правила психиатрического освидетельствования

В России вступают в силу обновленные правила прохождения обязательной психиатрической экспертизы для сотрудников определенных сфер. Нововведения уточняют состав комиссии и корректируют перечень профессий, пишет РИАН.

С первого дня весны 2026 года в России начинают действовать новые требования к проведению обязательного психиатрического освидетельствования для работников ряда профессий. Об этом сообщил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Как пояснил парламентарий, согласно приказу Минздрава, процедура освидетельствования отныне должна проводиться коллегиально комиссией врачей-психиатров, а не единолично одним специалистом. Документ также четко регламентирует алгоритм действий при выявлении признаков психического расстройства. Если в ходе обязательного периодического медосмотра у сотрудника обнаружены соответствующие симптомы, работодатель обязан незамедлительно направить его на психиатрическое освидетельствование.

Помимо процедурных моментов, изменения коснулись и перечня видов деятельности. Из него исключили работу, связанную с доступом к государственной тайне. По словам Нилова, это уточнение снимает излишнюю бюрократическую нагрузку со многих специалистов, занятых в научной и проектной сферах. При этом требования к безопасности на действительно важных и критических объектах сохраняются в полном объеме.

Депутат подчеркнул, что нововведения призваны упорядочить процедуру, повысить ее объективность благодаря коллегиальному решению комиссии и наладить четкое взаимодействие между системами общих медосмотров и психиатрического контроля на предприятиях.