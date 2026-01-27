С видом на СССР: житель Подмосковья выставил на продажу окно от электрички

В подмосковном Егорьевске на одном из популярных онлайн-маркетплейсов появилось необычное объявление о продаже. Частный продавец предлагает всем желающим приобрести оригинальное окно от советского пригородного электропоезда, пишет REGIONS .

Артефакт железнодорожной истории оценивается в пять тысяч рублей и позиционируется как элемент для создания уникального интерьера. По словам автора объявления, представившегося Денисом, окна были приобретены ранее от списанных составов. Они использовались для оформления тематического кафе, в интерьере которого также были воссозданы деревянные лавочки и металлические столики из электрички. После решения обновить обстановку заведения владелец решил найти новые цели для этих предметов.

В качестве дополнительного бонуса к окну прилагается интерьерная наклейка с видами природы. Также отдельно продаются и знаменитые деревянные лавочки, цена на которые установлена на две тысячи рублей ниже. Продавец обещает самостоятельную доставку товара покупателю.

«Теперь задумались над обновлением интерьера. Вот ищем, кому будут интересны такие артефакты», — сообщил продавец.

Практическая польза такого приобретения, по мнению экспертов, лежит в плоскости хобби и дизайна. Как отметил транспортный энтузиаст Алексей Гуляев, подобные вещи в первую очередь интересны фанатам железной дороги, готовым к нестандартным решениям в оформлении личного пространства.

«У меня есть друг, который просто фанатеет от ж/д симуляторов. Так что он себе целую комнату под это дело выделил в квартире и воссоздал там интерьер кабины машиниста электропоезда», — привел пример Алексей Гуляев.

На текущий момент количество откликов на объявление не уточняется. Этот креативный случай демонстрирует, как элементы утилизированной инфраструктуры обретают вторую жизнь в сфере малого бизнеса и частных коллекций, превращаясь из промышленного лома в предмет ностальгии и дизайнерский акцент.

