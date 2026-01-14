За кулисами зимних перевозок: сотрудники МЖД в Рязанской области борются за чистые пути

На Московской железной дороге в разгаре планомерная зимняя кампания. Пока пассажиры спешат по своим делам, в Рязанской области и других регионах полигона развернулась масштабная борьба со снежными заносами. Это не просто уборка — это сложная логистическая операция, цель которой — абсолютная надежность стальных магистралей. Об этом сообщает издание 7info.

В ежедневную вахту заступают более четырехсот специалистов, а парк снегоуборочной техники совершает до 50 рейсов в сутки. Их работа — это тонкий баланс между мощью и точностью. Каждый выезд координируется в режиме реального времени, чтобы мощные машины, убирающие за сутки более 16 тыс. кубометров снега, не пересекались с графиком движения пассажирских и пригородных составов. Параллельно оперативные службы ведут круглосуточный мониторинг состояния путей, контактной сети и критически важного оборудования, предупреждая любые потенциальные угрозы.

Такое комплексное напряжение сил имеет вполне конкретный результат: бесперебойность движения в условиях непогоды. Риски сбоев и задержек сводятся к минимуму, что напрямую влияет на безопасность и точность перевозок для сотен тысяч людей. Инфраструктура, очищенная от снега и наледи, — это залог сохранения темпа работы всего транспортного узла.

