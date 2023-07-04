С YouTube удалили канал с пародиями на Зеленского

С американского видеохостинга YouTube был удален канал Макса Комикадзе, в своих видео, пародирующего президента Украины Владимира Зеленского. Об удалении канала блогер рассказал подписчикам в своих соц. сетях.

Там Комикадзе написал, что жалко канал, ведь на нем было почти полмиллиона подписчиков. И добавил, что он тоже «немножко» виноват, но в чем именно — не уточнил.

В другом своем посте комик рассказал, что платформа объяснила удаление канала нарушениями правил сообщества, без разъяснений и конкретики. Комикадзе считает, что действия YouTube были подкреплены политическими мотивами. Пародист добавил, что это – лишь пример того, как руководство Западных стран боится, что обыватели поймут, что на самом деле происходит на Украине.

«Запад не терпит нашей правды, поэтому российский контент им неугоден», — заключил Комикадзе.