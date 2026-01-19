С заботой об участниках: в Дубне организовали Крещенские купания с баней и полевой кухней

Более 2,5 тыс. жителей и гостей города приняли участие в традиционных крещенских купаниях в подмосковной Дубне. Мероприятия прошли на двух специально оборудованных площадках: у Храма Похвалы Пресвятой Богородицы и в парке семейного отдыха. Погода в праздничный вечер, по словам организаторов, была благоприятной: ветер стих, а температура немного повысилась.

Особенностью нынешнего года стала особая забота об удобстве участников. По просьбам горожан возобновили традицию раздачи горячей гречневой каши с мясом из полевой кухни, а рядом с купелью в парке установили баню, чтобы можно было быстро согреться после ледяной воды. За порядком и здоровьем участников следили дежурные медики и спасатели.

Чин освящения воды в купели на берегу в районе Ратмино совершил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа Павел Мурзич. К числу окунувшихся, по сложившейся традиции, присоединился и глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он отметил, что участие в обряде является для него ежегодной традицией, и пожелал всем горожанам добра, здоровья и благополучия.