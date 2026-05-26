«С жиру беситесь»: Лебедев ответил 22-летнему москвичу, который устал от жизни при доходе в два миллиона

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске своего шоу «Ответошная», опубликованном в соцсети «ВКонтакте», разобрал письмо молодого зрителя, пожаловавшегося на полную потерю интереса к жизни. Москвич рассказал, что перестал получать удовольствие от занятий, которые раньше приносили радость — в частности, забросил видеоигры. Кроме того, он признался, что ему трудно находить единомышленников, и на этом фоне он ощущает себя белой вороной. При этом молодой человек уточнил, что его ежемесячный доход составляет около двух миллионов рублей.

Лебедев отреагировал на исповедь подписчика в своей привычной резкой манере. Он заявил, что подобное состояние называется «с жиру беситься», и предложил радикальный рецепт.

«Ваша ситуация называется по-русски „с жиру беситься“. У вас все есть, вы ничего не хотите. (…) Увольтесь *** с работы, наденьте старую одежду, возьмите котомку с небольшим количеством вещей и пешком отправляйтесь на озеро Байкал. Как раз за пару месяца до туда дойдете», — отреагировал на письмо поклонника дизайнер.

По мнению блогера, такое путешествие способно полностью перезагрузить сознание и помочь переосмыслить собственную жизнь.