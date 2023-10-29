С жителями Каширы встречу провел губернатор Московской области

Главная тема — жалобы жителей на сбои в подаче горячего водоснабжения и отопления в микрорайоне Кашира-2. Вице-губернатор региона совместно с главой округа Михаилом Шуваловым ответил на заданные вопросы.

Он также сказал, что, несмотря на изношенность магистральных сетей и сложности отопительных сезонов в предыдущие два года, решения по исправлению ситуации найдены.

«Принято решение оперативно построить резервную теплотрассу, которая обеспечит бесперебойное тепло в домах в холодное время года. Мы ситуацию держим на контроле, в домах будет тепло» — заявил Евгений Хромушин.

Напомним, что 25 октября в Кашире на теплосети в районе дома № 3 на улице Южной была выявлена утечка, из-за чего произошла вынужденная остановка котельной в деревне Горки. Отопление и горячее водоснабжение отсутствовало в многоквартирных домах и учреждениях микрорайона Кашира-2.

Специалисты МУП «Теплосеть» провели необходимые ремонтные работы, устранив утечку. В данное время осуществляется прогрев системы, в домах становится теплее.