С жителями Каширы встречу провел губернатор Московской области
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Главная тема — жалобы жителей на сбои в подаче горячего водоснабжения и отопления в микрорайоне Кашира-2. Вице-губернатор региона совместно с главой округа Михаилом Шуваловым ответил на заданные вопросы.
Он также сказал, что, несмотря на изношенность магистральных сетей и сложности отопительных сезонов в предыдущие два года, решения по исправлению ситуации найдены.
«Принято решение оперативно построить резервную теплотрассу, которая обеспечит бесперебойное тепло в домах в холодное время года. Мы ситуацию держим на контроле, в домах будет тепло» — заявил Евгений Хромушин.
Напомним, что 25 октября в Кашире на теплосети в районе дома № 3 на улице Южной была выявлена утечка, из-за чего произошла вынужденная остановка котельной в деревне Горки. Отопление и горячее водоснабжение отсутствовало в многоквартирных домах и учреждениях микрорайона Кашира-2.
Специалисты МУП «Теплосеть» провели необходимые ремонтные работы, устранив утечку. В данное время осуществляется прогрев системы, в домах становится теплее.
«Мы рассказали о планах, чтобы дать понять жителям, что они не брошены, что правительство Московской области и окружная администрация заботятся о них и контролируют происходящее. Было много вопросов точечного характера: у кого-то не работают стояки, у кого-то полотенцесушители. Все вопросы взяты в работу и поставлены на контроль, — отметил он. — Микрорайон Кашира-2 расположен на возвышенности берега Оки. Перепад высот здесь составляет порядка 100 метров. Это существенно влияет на процесс подачи теплоносителя. Мы запустили котлы рано утром 27 октября, но в Кашире-2 в некоторых домах пока нет нужного уровня тепла. Потому что этот процесс сложный. Много домов, большой перепад, и все идет медленно. Но мы уверены, что вскоре большая часть жителей микрорайона уже почувствует тепло» — Михаил Шувалов подвел итог прошедшей встречи.