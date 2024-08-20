С жительницы Подмосковья взыскали долг по алиментам в размере более 700 тысяч

Жительница Подмосковья задолжала по алиментам на содержание своего ребенка почти 760 тысяч рублей, судебные приставы взыскали с женщины эту сумму, передает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Исполнительный документ в отдел судебных приставов подала родственница женщины, которая и стала опекуном ее ребенка. Выяснилось, что мать несовершеннолетнего уже долгое время не платила алименты, размер которых составляет четверть от суммы всех ее доходов.

Судебный пристав применил к должнице комплекс мер принудительного взыскания. Банковские счета неплательщицы арестовали, также ей запретили выезжать за пределы страны и вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимости. Последнее оказалось самой действенной мерой, поскольку женщина собиралась продавать квартиру.