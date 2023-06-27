Садальский отчитал главу «Ленкома» из-за артистки Татьяны Васильевой

До сих пор в инфополе продолжаются разборки Марка Варшавера и российского артиста. В этот раз их спор затронул не менее известную актрису, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Станислав Садальский негодует из-за сложившейся творческой судьбы Татьяны Васильевой. Свои переживания он опубликовал в социальных сетях. По его словам, Варшавер всячески игнорирует ее потенциал и не дает большие роли. Хотя Васильева уже многие годы служит в театре.

Актер недоумевает, зачем тогда она значится артисткой популярного культурного учреждения, если ей не достаются роли в значимых спектаклях. Выходит, что сейчас Васильева сидит без работы, но не уходит из театра, потому что верит своему руководителю.

Но это лишь одна из причин, почему Садальский недоволен работой Варшавера. Он считает, что глава «Ленкома» плохо влияет на само учреждение.