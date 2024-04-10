Садовод Ганичкина считает необходимым провести дезинфекцию теплицы на даче

По словам садовода Октябрины Ганичкиной, с приходом весеннего сезона всем садоводам следует подготовить теплицу, продезинфицировать помещение от вредителей и сменить пленку. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что можно использовать раствор карбофоса, не наносящий вред человеку и уничтожающий паутинного клеща.

По мнению эксперта, также стоит посмотреть проволоки, нередко остаются узлы, и клещ находится именно там. Для его уничтожения следует протереть проволоку мыльным раствором, промыть снаружи и внутри.

Она добавила, что трехлетнюю и старше землю нужно заменить полностью. С двухлетней земли необходимо убрать сверху пятисантиметровый слой и добавить десять сантиметров свежей, готовой земли.