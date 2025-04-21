«Балуется на публику»: тюменцев атаковали онанисты

По данным соцсетей, только за два последних дня произошло два случая нарушения общественного порядка. По информации горожан, один раз мужчину заметили возле детского сада и здания школы. Он стоял между деревьями. Завершив процесс, неизвестный сел за руль автомобиля и уехал. Второй случай зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в одном из подъездов многоэтажного дома в Тюмени. По данным жильцов, мужчина преследовал женщин.

По данным издания, пользователи соцсетей убеждены в необходимости ужесточения ответственности для людей, которые самоудовлетворяются в общественных местах. В настоящее время нарушители несут административную ответственность.

«Почему таких нездоровых людей не отправляют в тюрьму? Сегодня он балуется на публику, завтра надругается над кем-нибудь, покалечит жизнь», — написала тюменка Ирина.

«Наш Город» обратился в пресс-службу УМВД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что проинформированы про оба случая. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мужчин. Назначена проверка.

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