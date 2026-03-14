«Сахарная атака». Депутаты предлагают предупреждать о вреде газировки

Депутаты Госдумы от КПРФ инициировали законопроект, обязывающий производителей сладких газированных напитков сопровождать рекламу предупреждением о вреде для здоровья. Документ будет официально внесен на рассмотрение в понедельник.

Согласно тексту законопроекта, реклама сахаросодержащих напитков в обязательном порядке должна содержать информацию о негативных последствиях их чрезмерного потребления. Технические требования к предупреждению также регламентированы: на радио оно должно звучать не менее трех секунд, на телевидении — занимать не менее пяти секунд эфирного времени и 7% площади кадра. Для остальных видов рекламы площадь предупреждения также составит минимум 7%.

Помимо этого, авторы документа предлагают запретить использование в рекламе утверждений о пользе или безвредности газировки, а также о том, что она улучшает самочувствие или настроение. Недопустимыми станут и намёки на то, что напиток эффективно утоляет жажду, а также любое обращение к несовершеннолетней аудитории.

Депутат Алексей Куринный пояснил, что цель инициативы — борьба с «манипулятивной рекламой» и формирование у людей осознанного подхода к выбору продуктов. Он напомнил о статистике: Россия занимает 62-е место в мире по потреблению сахара, а более 64% граждан имеют лишний вес.

«Конечно, люди имеют право выбирать, какие продукты им покупать. Нужна им газировка – хорошо. Но это должен быть осознанный выбор», — подчеркнул парламентарий.

