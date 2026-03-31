Сахарный диабет и артроз: ветеринар предупредил об опасности лишнего веса у питомцев

Многие владельцы домашних животных умиляются пухлым щекам и округлым бокам своих питомцев, искренне считая, что упитанность — синоним здоровья и благополучия. Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с Pravda.Ru расставляет акценты иначе: лишний вес у кошек и собак — это не косметическая особенность, а полноценный фактор риска, который постепенно подтачивает организм изнутри, работая по тем же механизмам, что и у людей. Разница лишь в том, что животное не может сказать, где у него болит, и продолжит радовать хозяина, пока проблема не перейдет в хроническую стадию.

По его словам, последствия ожирения у питомцев затрагивают практически все системы. Первыми в зоне поражения оказываются суставы: лишняя масса создает постоянную нагрузку на хрящи и кости, что неизбежно ведет к артрозам, хромоте и снижению подвижности. Но это лишь вершина айсберга. Сердечно-сосудистая система вынуждена качать кровь через гораздо больший объем тканей, работая на износ. А поджелудочная железа, как и у людей, при систематическом перекармливании может дать сбой, открывая дорогу сахарному диабету. Цыпленков подчеркивает: проблема не в том, что питомец просто «толстый», а в том, что из-за этого страдают буквально все внутренние органы.

Ветеринар добавил, что есть и менее очевидные, но крайне неприятные последствия, о которых владельцы часто даже не догадываются. Избыточная жировая ткань меняет анатомию прилегающих областей, что, например, приводит к проблемам с паранальными железами — они сдавливаются, их протоки закупориваются, и животное испытывает постоянный дискомфорт, который хозяева могут списывать на что угодно. Это наглядная иллюстрация того, как «просто лишний вес» превращается в каскад взаимосвязанных нарушений.

Он напомнил простую, но часто игнорируемую вещь: животные физиологически приспособлены к периодическому чувству голода. В природе хищник выходит на охоту именно в таком состоянии, и его организм воспринимает кратковременное отсутствие пищи не как стресс, а как норму, запускающую необходимые тонус и иммунные механизмы. Владельцу не нужно воспринимать каждое мяуканье или скулеж у миски как сигнал к немедленной выдаче порции. Сбалансированное питание, строгий контроль калорийности и постепенное увеличение физической активности — вот три кита, на которых строится возвращение питомца к здоровому весу. И сделать это может сам хозяин, без сложных схем, просто перестав путать любовь с постоянным кормлением.

Ранее ветеринар назвала причины лактозной непереносимости у взрослых кошек.