Ветеринар назвала причины лактозной непереносимости у взрослых кошек

Молоко не только не приносит пользы взрослым кошкам, но и может серьезно навредить их здоровью, вызывая расстройство желудочно-кишечного тракта и ухудшение самочувствия. Об этом « Газете.Ru » рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

По словам специалиста, у большинства взрослых кошек наблюдается лактозная непереносимость. Пока котята питаются материнским молоком, в их организме вырабатывается фермент лактаза, расщепляющий молочный сахар. Однако примерно в возрасте 6–12 недель выработка этого фермента снижается, а у многих животных прекращается вовсе. Ветеринар подчеркнула, что это абсолютно нормальный процесс — в природе взрослые хищники не нуждаются в молоке.

Кошки являются облигатными, то есть строгими, хищниками. Их организм эволюционно адаптирован к перевариванию мяса, а не молока. В идеале основу рациона питомца должно составлять натуральное мясное или сбалансированное консервированное питание.

При употреблении коровьего молока, содержащего около 4,8% лактозы, у животного происходит расстройство желудочно-кишечного тракта. Непереваренная лактоза попадает в толстый кишечник, где становится питательной средой для бактерий. Это приводит к вздутию живота, спазмам и диарее.

Если кошка пьет молоко регулярно, у нее может развиться хроническое расстройство ЖКТ, что в свою очередь нарушает всасывание питательных веществ и негативно сказывается на общем состоянии здоровья.

Фроленко отметила, что побаловать питомца можно специальным безлактозным молоком для кошек, которое является безопасным. Однако даже такой продукт не следует давать часто — он подходит только в качестве редкого лакомства.

