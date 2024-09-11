На сайте Украинского института национальной памяти, получающего финансирование местных властей, были найдены ролики российских журналистов и ученых. Их позиция идет вразрез в Киевским режимом. Об этом сообщает RT .

Выпуски Владимира Соловьева, экс-министра культуры Владимира Мединского и многих других российских деятелей были размещены на сайте Украинского института национальной памяти. Причем ролики шли вперемешку с другими видео, где превозносили участников ОУН-УПА*, хвалили «оранжевую революцию», и, конечно, освещали «евромайдан» и ситуацию с Крымом с украинской стороны.

Как отмечает канал, в некоторых разделах были видео, позаимствованные у российских блогеров, общественников и журналистов из России. Как раз в них освещалась уже позиция РФ, освещение ключевых произошедших событий с другой точки зрения. Полагают, что в институте не все согласны с действующим на Украине режимом, а публикация пророссийских роликов стала своеобразным жестом протеста. Не исключают, что здесь также поработали хакеры.

Ранее сообщалось, что RT узнал о судьбе бойца Хана, чей позывной был написан в доме под Курском.

*«Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) - организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ