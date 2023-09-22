Сайт Госдумы был дополнен версией на испанском языке

Стоит напомнить, что англоязычная версия работает на сайте еще с сентября 2018 года, о чем пишет ТАСС . Получается, что с того момента прошло ровно пять лет.

Испанский язык является вторым по популярности во всем мире. Доказательством этого служат порядка полумиллиарда человек, которые на нем говорят. Наверняка, это послужило одной из причин добавления на сайт испаноязычной версии.

Также можно упомянуть и тот факт, что большинство из девятнадцати стран-носителей испанского являются дружественными по отношению к Российской Федерации.

К слову, ожидается проведение международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка». Это также с уверенностью можно назвать еще одной причиной, почему сайт Государственной Думы отныне доступен на дополнительном иностранном языке.