Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с « Абзацем » предложил ввести обязательную верификацию пользователей сайтов знакомств через «Госуслуги». По его мнению, это станет самым надежным способом защиты от мошенников, ботов и вербовщиков террористов.

Парламентарий уверен, что использование государственных сервисов для авторизации на развлекательных ресурсах идеально и удобно для всех. Когда каждый аккаунт будет принадлежать реальному человеку, люди смогут спокойно общаться, знакомиться и даже вести бизнес, сберегая сотни часов от просмотра ненужной информации. Свинцов также отметил, что эпоха анонимного интернета в мире подходит к концу, а Россия должна стать лидером в процессе очищения цифрового пространства от фейковых аккаунтов.