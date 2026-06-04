Саки и Евпатория срастутся в 20-километровый променад: что задумали в «Золотых песках России»

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор курорта «Золотые пески России» Вадим Волченко раскрыл параметры одного из крупнейших туристических проектов Крыма. Объем частных инвестиций в него превысит 130 миллиардов рублей, государственных — более 13 миллиардов рублей, передает портал mperspektiva.ru .

По словам Волченко, государство берет на себя создание ключевой инфраструктуры: строительство новой дороги Саки — Евпатория, транспортных развязок, парковок, энергетического узла с подстанцией 110 кВ, газораспределительной станции и газопровода. Вопросы водоснабжения и водоотведения решаются в рамках отдельных программ и за счет инвесторов. Глава курорта подчеркнул, что инвестор приходит на территорию, где уже есть точки подключения, транспортная обвязка и понятная логика развития всего проекта.

Курорт занимает 233 гектара побережья. Объекты, требующие больших площадей, вынесены на отдельный инфраструктурный остров: крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, медицинский центр, парк развлечений и другие. На площадке уже началось строительство первого гостиничного комплекса на 3060 номеров — он станет крупнейшим отелем Крыма и одним из крупнейших в России. Половина номерного фонда будет работать как классический отель, остальная часть — по модели с множественными собственниками и обязательным гостиничным управлением.

Всего в состав курорта войдут 19 отелей категорий от трех до пяти звезд и два отеля для персонала. Общий номерной фонд составит около девяти тысяч номеров, из которых 8,3 тысячи предназначены для туристов. По расчетам инвесторов, «Золотые пески России» смогут принимать более миллиона гостей в год. Здесь создадут крупнейшую набережную Крыма длиной 11 километров, а в перспективе ее соединят с набережными Евпатории и Саки — общая прогулочная зона превысит 20 километров.

Первую очередь проекта по поручению президента планируется открыть до 2030 года, на полную мощность курорт выйдет к 2035 году. После завершения строительства будет создано более восьми тысяч рабочих мест.