Салатик из Красногорска спас на фронте десятки бойцов

Настоящим боевым товарищем стал для бойцов из городского округа Красногорск пес по кличке Салатик.

Симпатичный черно-серый щенок подружился с военнослужащими и вскоре сам стал героем.

Салатик появился на свет в фронтовых, шумных окопах. С первых дней своей жизни малыш отличался безупречным слухом. Пес начал предупреждать красногорских бойцов о приближающихся БПЛА и своим громким лаем спасал их жизни и здоровье.

Недавно смелый четвероногий защитник нашей страны получил боевое ранение, напоровшись на вражескую растяжку. К счастью, пес остался жив. Залечивать ранение лапы его направили в тыл. После лечения и реабилитации Салатик уже временно поселился у руководителя благотворительного фонда «Восход надежды» Романа Назырова. А еще он очень ждет встречи со своим хозяином из Красногорска, который в настоящий момент продолжает защищать нашу Родину.