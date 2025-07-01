Сальдо допустил, что ВСУ могут выйти с правобережной части Херсонской области

Украинская армия может со временем пойти на вывод своих войск с оккупированной ею территории Херсонской области. Такое заявление сделал глава региона Владимир Сальдо. Его слова привело РИА Новости.

Губернатор сообщил, что в будущем может наступить момент, когда ВСУ выведут своих солдат из Херсонской области. По его мнению, для этого должны сложиться определенные как военные, так и политические условия.

«Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — указал он.

Сальдо добавил, что пока о подобном сценарии говорить преждевременно.

Ранее сообщалось, что российская армия полностью очистила от противника территорию Луганской Народной Республики. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, республика полностью освобождена от присутствия неприятеля.