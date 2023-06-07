Сальдо: Эвакуированы более 4 тысяч жителей Херсонской области

Пострадавших в результате наводнения граждан эвакуировали из подтопленных населенных пунктов, о чем сообщает KP.RU

Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области, заявил о том, что порядка 4 тыс. мирных жителей эвакуированы из населенных пунктов, оказавшихся под водой. Сейчас они находятся в местах временного размещения.

В своих соцсетях чиновник пишет, что данные пункты подходят для непродолжительного содержания людей. Здесь они найдут где спать и что есть. Также каждому доступна медицинская и психологическая помощь.

К тому же глава региона предупредил о том, что возвращать людей обратно по своим домам пока что не время. Если ситуация усугубится, то Крым придет на помощь Херсонской области.