Сальдо: Города ниже по течению Днепра готовы к эвакуации

Врио губернатора Херсонской области сообщил о готовности городов ниже по течению Днепра к эвакуации. Об этом рассказало РИА Новости .

Для эвакуации жителей из Новой Каховки готовы автобусы и соответствующий транспорт. Однако Владимир Сальдо отметил, что опытные жители не торопятся покидать дома, так как знают, что вода скоро уйдет.

Сообщается, что граждане не первый раз сталкиваются с разливом реки, они уже знают, что через несколько дней вода уйдет. Поэтому жители не торопятся оставлять рабочие места и дома. Если же ситуация потребует уехать на некоторое время, то власти создали все условия для этого.

Напомним, что эвакуация потребовалась из-за нерегулируемого сброса воды, который возник после обстрела Каховской ГЭС украинскими войсками. Верхняя часть водохранилища оказалась разрушена, но сама дамба не пострадала. Из прибрежных зон жители уже эвакуированы, но массовой эвакуации, хоть к ней и подготовились, уже не требуется.