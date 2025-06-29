Сальдо: Херсонская область потребует от Киева репараций за разрушенную инфраструктуру

Руководство Херсонской области приступило к созданию системы, которая позволит заставить Украину непременно возместить ущерб, причиненный российскому региону в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом 29 июня рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.

Он обратил внимание на то, что все инциденты с обстрелами тщательно фиксируются, а размер ущерба определяется профильными организациями.

«Да, такой механизм разрабатывается. Обстрелы украинской армии нанесли колоссальный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре. Фиксируем каждый эпизод, ведем оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб», — подчеркнул Сальдо.

Руководитель региона подчеркнул, что в будущем все собранные сведения будут использованы для подготовки коллективного иска к украинским властям. Он отметил, что требование о возмещении ущерба станет одним из главных пунктов в официальном обращении к Киеву.