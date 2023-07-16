Сальдо: Каховская ГЭС будет восстановлена

Как только позволит военная обстановка на каховской ГЭС начнутся полномасштабные восстановительные работы. В этом заверил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что данный объект имеет, несомненно, серьезное стратегическое значение. Причем сразу для нескольких российских регионов, среди которых Крым, Запорожская и Херсонская области.

«От ГЭС зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит — сельскохозяйственное производство и водоснабжение населения на этих территориях. Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится», - подчеркнул Сальдо.

Он напомнил, что Каховская ГЭС изначально строилась для орошения сухих полей Приднепровья и на нее замыкается вся аграрная система новых российских регионов. Поэтому гидроузел будет восстановлен в кратчайшие сроки.

«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка», — приводит комментарий Сальдо РИА Новости.

6 июня украинские войска нанесли несколько мощных ракетных ударов по Каховской ГЭС. Данный теракт привел к ее полному разрушений и последовавшему за этим хаотичному сбросу воды из водохранилища. Произошедшее спровоцировало наводнение ниже по течению Днепра в прибрежных районах Херсонской области.