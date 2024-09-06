Сальдо: Каховское водохранилище превратилось в болото

Каховское водохранилище после разрушения украинскими боевиками в ходе обстрела в прошлом году местной ГЭС стало, по сути, болотистой местностью. Воды там нет, есть лишь илистые отложения. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

После серии ударов со стороны ВСУ плотина Каховской ГЭС не выдержала и рухнула. Инцидент произошел 6 июня 2023-го года. Из-за этого вода из водохранилища начала выходить из берегов, затопляя населенные пункты и села. В зону подтопления попали Алешки и Новая Каховка. Тогда же в Херсонской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который вскоре «перерос» в федеральный уровень. Производить электроэнергию Каховская ГЭС перестала в ноябре 2022-го года.

«От Каховского водохранилища ничего не осталось. Остался Днепр в своих природных берегах, а Каховского водохранилища не существует, потому что плотина, которая была воздвигнута в Новой Каховке, разрушена. Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория, по которой ВСУ пытаются иногда переправляться на левый берег, но эти попытки обречены на неудачу», — сказал Сальдо.

Губернатор Херсонской области подчеркнул, мелиоративная система региона запустится как только будет восстановлена плотина водохранилища. А это возможно с полным освобождением региона от украинских войск, заключил Сальдо.

Каховская ГЭС была расположена на Днепре, в районе города Новая Каховка, ниже Каховского водохранилища, Северо-Крымского канала и Запорожской атомной электростанции (АЭС). Вниз по течению Днепра находятся села Николаевка, Ольговка, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, город Херсон и другие населенные пункты.