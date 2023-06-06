Сальдо объяснил, зачем ВСУ атаковали Херсонскую ГЭС

Вооруженные силы Украины нанесли удар по гидроэлектростанции, находящейся на территории Херсонской области. Об этом сообщают RT.

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, атаковать ГЭС было оправданным решением со стороны ВСУ. Этим они нанесли удар по безопасности продовольственной сферы жизни региона.

В своих социальных сетях Сальдо пишет, что подобный поступок вызван с целью сместить внимание с неудачных попыток контрнаступления украинской армии. Также губернатор уверен, что все дальнейшие действия тоже будут провальными.

Информацию о повреждении верхней части Каховской гидроэлектростанции сообщил чиновник Владимир Леонтьев, глава администрации городского округа Новой Каховки.

По поступившим данным, примерно в 2 часа ночи станция потерпела несколько ударов, в результате которых разрушились задвижки. Из-за этого уровень воды в Каховском водохранилище значительно поднялся и спровоцировал ее неконтролируемое падение вниз по течению.