Сальдо озвучил сроки восстановления разрушенной ВСУ Каховской ГЭС

Восстановление разрушенной после неоднократных ракетных ударов в 2023 году украинских боевиков Каховской ГЭС может занять минимум несколько лет, считает глава Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с РИА Новости он пояснил такой срок тем, что работы по приведению в порядок стратегического предприятия являются довольно трудозатратными. Губернатор напомнил, ГЭС получила серьезные повреждения и была разрушена практически до основания.

«Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На ее реализацию может потребоваться несколько лет. Электростанция получила колоссальные повреждения: практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие», — сказал Сальдо.

Губернатор Херсонской области посетовал на расположенность Каховской ГЭС практически на линии боевого соприкосновения с вражескими подразделениями. Ввиду чего сложно провести комплексное исследование дамбы, которое необходимо для определения ориентировочных затрат и, соответственно, точных сроков ее восстановления.

Ранее Сальдо сообщил, что операция по освобождению Херсона требует много сил и средств.