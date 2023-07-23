Сальдо рассказал, что сейчас творится на сухопутном коридоре в Крым в Херсонской области

На участке сухопутного коридора в Крым в освобожденной российскими военными части Херсонской области наблюдается серьезный рост автотранспорта. Это и туристы, и дальнобойщики. На это указал врио главы региона Владимир Сальдо.

При этом, несмотря на то, что машин после теракта на Крымском мосту 17 юля стало больше, затруднение движения на участке сухопутного коридора в Крым в Херсонской области отсутствует.

«Число машин на дорогах области после перекрытия Крымского моста увеличилось, но пути не перегружены. Никаких пробок и заторов нет», — цитирует Сальдо ТАСС.

Глава Херсонской области также проинформировал, что за ситуацию на сухопутном коридоре в Крым в режиме реального времени контролируют как профильные региональные службы так и созданный межрегиональный координационный штаб.

«Если возникнут нештатные ситуации — они будут устраняться немедленно», — заключил Сальдо.

Ранее сообщалось, что президент украины владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.