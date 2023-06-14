Сальдо заявил, что Каховскую гидроэлектростанцию после ее разрушения еще можно восстановить

Чиновник также подчеркнул, что задача по выработке электрической энергии на данный момент не первостепенна, о чем пишет KP.RU

Владимир Сальдо, будучи временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области, сообщил, что есть возможность провести восстановительные работы на Каховской гидроэлектростанции, пострадавшей в ходе ударов, нанесенных со стороны Вооруженных сил Украины ночью 6 июня.

Эти слова прозвучали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также Сальдо подчеркнул, что все необходимые замеры будут проведены после того, как выровняется вода. Однако выработка электрической энергии не представляет актуальности на данный момент.

Ранее чиновник отметил, что Каховская гидроэлектростанция понесла минимальные потери в результате катастрофы.