Салехард станет более освещенным за счет новых уличных фонарей

Стало известно, что в Салехарде улучшится уличное освещение. Информацией поделился Алексей Титовский, занимая должность главы города, на собственной странице в социальных сетях. Об этом также сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Он заявил, что власти ежегодно работают над увеличением количества уличных фонарей. Например, в этом году планируется установить около 500 новых светильников. Это сделает город еще более привлекательным и удобным для проживания.

Согласно полученным данным, основная часть новых фонарей будет установлена на объектах благоустройства. Например, часть света добавится у взрослой и детской поликлиник. Ориентировочно работы завершатся в октябре 2023 года. Поэтому совсем скоро жители смогут наслаждаться хорошим освещением улиц.